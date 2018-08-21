Киев, 21 августа, 2018, 10:31 — ИА Регнум. Политтехнолог Дмитрий Фищенко заявил, что Кремль начал «стратегическое отступление» из Донбасса. Об этом Фищенко заявил 20 августа в вечернем прайме на телеканале «112 Украина», комментируя сообщения в СМИ о том, что «Кремль якобы готов отказаться от проведения выборов в отдельных регионах Донбасса, если Киев продлит действие закона» «об особом статусе» Донбасса.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а нам не страшно

Он призвал Киев отказаться от практики уступок Москве. По его словам, Украина с одобрения США может «отсечь броском дикой кобры ЛНР и ДНР от границы» с Россией.

«В ответ, когда агрессор показывает слабость, мы должны наступать на международном уровне, усиливать свою армию новыми вооружениями, но говорить о минских соглашениях, что им нет никакой альтернативы. В тот момент, когда это станет возможным, нужно отсечь броском дикой кобры ЛНР и ДНР от границы при американском согласии. Даже с европейцами можно договариваться. Они пошипят, пошипят и успокоятся», — сказал Фищенко.

Эксперт считает, что Украине «не нужно зацикливаться» на миротворческой миссии ООН.

«Рано или поздно мы сами должны решить свои проблемы. Когда Путин покажет свою неспособность вести агрессивные оперативные действия, когда мы договоримся с США, что они будут способны прикрыть операцию с воздуха. Рано или поздно мы обречены ввести туда свои вооруженные силы, навести порядок, сделать это максимально корректно», — добавил Фищенко.

При этом Фищенко призвал Киев и дальше создавать вид того, что Украина выполняет минские соглашения и верит в нормандский формат.

«Все понимают, что минские соглашения — это завуалированная капитуляция Украины. Наши политики не могут это признать публично… Мы должны делать вид, что мы верим в минские соглашения. Мы должны делать вид, что мы очень надеемся на нормандский формат. Но сейчас в мире есть одни мощный игрок — Америка. Если мы договоримся о своем будущем с Америкой, все остальное будет второстепенным», — подытожил Фищенко.

Напомним, 7 августа депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник выразил сомнения в том, что Верховная Рада продлит действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

10 октября 2017 года вступил в силу Закон Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», которым продлевается на год действие закона об особом статусе Донбасса. Документ продлевает действие закона об особом порядке до 10 октября 2018 года. Данный документ действует с 18 октября 2014 года, однако в силу вступила только его первая статья, которая предусматривает введение на три года особого порядка в отдельных районах Донбасса, список которых определяется решением Верховной Рады. Остальные статьи закона не вступили в силу: об амнистии и недопущении уголовного преследования участников событий на Донбассе; о праве языкового самоопределения жителей Донбасса и возможности использования русского языка в органах государственной власти и местного самоуправления; об участии органов местного самоуправления в назначении руководителей органов прокуратуры и судов; о возможности заключения с органами местного самоуправления соглашений об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных районов; об особой государственной поддержке по восстановлению промышленности и инфраструктуры; о развитии трансграничного сотрудничества отдельных районов с Россией; о создании отрядов народной милиции в отдельных районах.