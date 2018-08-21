Пермь, 21 августа, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Пермский театр «У Моста» откроет свой 31-й театральный сезон спектаклем ирландского драматурга Мартина Макдонаха, сообщает 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

Umosta.perm.ru Театр у моста

«Сезон откроется в это воскресенье, 26 августа, спектаклем по пьесе ирландского кинорежиссера и драматурга Мартина Макдонаха «Калека с Инишмана». В августе и сентябре пермяков ждет глубокое погружение в Ирландию — «У Моста» покажет лучшие спектакли по пьесам Макдонаха: «Палачи», «Калека с Инишмана», «Сиротливый Запад», «Череп из Коннемары», «Лейтенант с Инишмора», «Безрукий из Спокэна», «Красавица из Линэна», — подчеркивают в пресс-службе театра.

Причиной подобного решения стала подготовка театра к третьему Международному фестивалю Макдонаха, который состоится в первых числах октября в Перми.

«Участниками фестиваля в этом году стали театры из Венгрии, Румынии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Молдавии, Казахстана, Ирана, Грузии и России», — отмечают организаторы мероприятия.

Также поклонников театра в новом сезоне ожидают громкие премьеры: спектакль «Невольницы» по произведению Александра Островского, повествующий о неравном браке и выборе, который должна сделать главная героиня, чтобы выйти из трудной ситуации.

Вадим Балакин Сергей Федотов

Любовная тема будет продолжена в спектакле «Женихи» московского режиссера Аллы Чепиноги. Премьера ожидается в ноябре 2018 года. В декабре же театр представит сразу две премьеры: спектакль Зураба Нанобашвили «Пиросмани». 25 декабря состоится долгожданная премьера спектакля Сергея Федотова «Рейвенскрофт».

Напомним, пермский театр «У Моста» знаменит как первый мистический театр России, в его репертуаре можно наблюдать такие спектакли, как «Мастер и Маргарита», «Вий», «Дракула». Художественный руководитель театра Сергей Федотов подчеркивает, что в его культурном учреждении исповедуется трепетное отношение к русской и зарубежной классике, которая никогда не искажается и ставится в полном соответствии с задумкой автора.