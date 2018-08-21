Челябинск, 21 августа, 2018, 10:22 — ИА Регнум. В Челябинске мусульманский праздник Курбан-байрам привёл к сбоям в работе общественного транспорта. Некоторые маршрутки просто не вышли вовремя в рейсы, сообщают местные жители.

ИА REGNUM Курбан-байрам

Граждане полагают, что водители, исповедующие ислам, отправились в мечеть. Соответственно, их машины стоят на приколе.

Напомним, ранее управление транспорта Челябинска предупредило перевозчиков о недопустимости срыва графика движения в дни Курбан-байрама. Нарушителям были обещаны санкции.