Симферополь, 21 августа, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Со времени открытия Крымского моста по нему проехали более двух миллионов автомобилей. Об этом сообщает 21 августа информационный центр «Крымский мост».

Kremlin.ru Крымский мост

«С момента открытия движения по новой автодороге по Крымскому мосту проехали 2,028 млн транспортных средств в обе стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала больше машин пересекало Керченский пролив со стороны Краснодарского края, однако во второй половине августа поток транспорта постепенно переориентировался: стал преобладать трафик в направлении Тамани.

Читайте также: Поехать поездом в Крым смогут в 2019 году жители 11 российских городов

Это связано с завершением курортного сезона. С 14 по 20 августа в Крым проехали более 98 тыс. автомобилей, в обратном направлении — более 111 тыс. В среднем в августе мост за сутки пропускал около 29,3 тыс. автомобилей в обе стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, автодорожная часть моста через Керченский пролив была открыта 15 мая при участии президента России Владимира Путина. На следующий день по мосту поехали первые автомобили. В октябре 2018 года будет открыто движение грузовиков, на 2019 год запланировано открытие железнодорожной части моста.