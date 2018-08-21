Гыда, Ямало-Ненецкий АО, 21 августа, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Ямальцы этим летом жили без отопления всего лишь месяц. С 19 августа в селе Гыда заработали котельные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Владимир Боровиковский. Аллегория зимы в виде старика, греющего руки у огня (фрагмент). 1804

Батареи потеплели в связи с устойчивым понижением температуры окружающего воздуха. В первую очередь были подключены социально значимые объекты — детские сады, больницы, школы, интернаты и другие.

С 22 августа отопление включат в домах села Антипаюта, а с 25 августа — в селе Находка. Ближе к сентябрю потеплеют батареи в поселениях Газ-Сале и Тазовском.

Отметим, что Росгидрометцентр обещает в посёлке Гыда с 3 сентября до плюс двух градусов тепла.

Напомним, на Ямале отопительный сезон завершился 12 июля. На пять дней раньше, чем в 2017 году. Последними получателями тепла стали жители домов в селах Мыс Каменный и Сеяха.