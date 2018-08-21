Калуга, 21 августа, 2018, 10:08 — ИА Регнум. В июле 2018 года годовая инфляция на потребительском рынке Калужской области достигла минимального значения с начала года и составила 2,6%. Уровень региональной инфляции приблизился к общероссийскому показателю (2,5%) и остаётся ниже показателя по Центральному федеральному округу (3%). Об этом 21 августа сообщили в отделении Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

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По данным ведомства, основное влияние на снижение региональной инфляции оказало замедление годовых темпов роста тарифов на услуги с 4,9% в июне до 3,4% в июле 2018 года. Главным образом такая динамика характерна для тарифов на жилищно-коммунальные услуги, темпы прироста которых снизились по сравнению с июнем.

Снижение цен зафиксировано и среди непродовольственных товаров, в частности на медикаменты. Так, за последние 12 месяцев существенно подешевели валидол (на 38,5%), сульфацетамид (на 23,3%) и таурин (на 12,1%). В то же время рост цен наблюдался на учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы.

Среди продовольственных товаров наблюдалась умеренная ценовая динамика, соответствующая сезонности. В итоге годовые темпы роста цен в этой категории товаров ускорились с 0,1% в июне до 0,4% в июле.

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Между тем, по оценкам Банка России, в настоящее время формируются процессы возвращения инфляции к 4%. В августе 2018 года общероссийская инфляция оценивается на уровне 2,8−3%, а к концу года — 3,5−4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Калужском регионе поднялись цены на непродовольственные товары (с 3,5% до 4,1%) и услуги (с 4,8% до 5,4%). Быстрее других товаров дорожали дизельное топливо, учебники и газеты. Также наблюдался рост цен на яблоки и свёклу.