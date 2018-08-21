Пекин, 21 августа, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения, сообщает 21 августа Agence France-Presse.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

Данный факт означает признание Сальвадором политики «одного Китая», суть которой заключается в признании КНР единственным государством китайского народа.

«Этот факт демонстрирует, что политика одного Китая соответствует международным нормам и является правильным выбором», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Напомним, Тайвань также претендует на статус государства китайского народа, однако Пекин категорически против этого. В целом Тайбэй признается в статусе государства 17 государствами, остальные предпочитают иметь с ним неформальные связи.