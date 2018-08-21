Махачкала, 21 августа, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Жители республик Северо-Кавказского федерального округа 21 августа отмечают наступление праздника Курбан-байрам. День празднования объявлен выходным днем в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. По традиции три дня в этот праздник отдыхают в Чечне — с 20 по 22 августа.

ИА REGNUM Курбан-байрам

Главы субъектов обратились с поздравлениями к мусульманам. Взаимопонимания, мира, радости и процветания пожелал жителям Дагестана врио главы республики Владимир Васильев.

«В эти благословенные дни завершаются обязательные обряды хаджа, мусульмане усердствуют в богослужении, совершении добрых дел, оказании помощи нуждающимся. Светлая атмосфера праздника напоминает верующим о необходимости чтить и соблюдать заветы Всевышнего, быть милосердными к своим близким и окружающим», — говорится в его обращении.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отметил, что «светлый праздник играет важную роль в жизни мусульманской уммы, служа сближению людей, поддержанию мира и благополучия». Он напомнил, что Курбан-байрам воспитывает «бережное, уважительное отношение к истории, обычаям и традициям», а «жители Ингушетии, как и все российские мусульмане, чтут эти духовные традиции».

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В своем поздравлении глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов напомнил, что очень важно в праздник Курбан-байрам проявлять заботу о тех, кто нуждается в помощи. Он призвал к тому, чтобы этот светлый праздник жертвоприношения вселил надежды в сердца и укрепил веру.

О традициях ислама, основанных «на вечных ценностях добра и справедливости, милосердия и заботы о ближнем», напомнил жителям Кабардино-Балкарии глава республики Юрий Коков.

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Напомним, праздник жертвоприношения Курбан-байрам или Ид-аль-Адха ежегодно отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа — через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Посвящен этот праздник жертвоприношению исламского пророка Ибрахима, который был готов принести в жертву Всевышнему своего сына. Однако тот, увидев такое уважение и почитание, послал ему в качестве жертвы барана.