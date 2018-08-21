Курган, 21 августа, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Жителям дома №62 по ул. Карбышева города Кургана показалось, что они переплатили за капитальный ремонт. Обратились с заявлением в надзор. В прокуратуре Зауралья их сомнения подтвердили. Заведено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Тарифы ЖКХ

В ходе проверки сотрудниками прокуратуры установлено, что управляющей компанией ООО «Сервис» допущено двукратное завышение стоимости материалов и выполненных работ. Это привело к увеличению общей суммы сметы в два раза. За капремонт платили жильцы дома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество — хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием»).