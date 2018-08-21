Екатеринбург, 21 августа, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге первый этап реконструкции Макаровского моста завершится осенью 2019 года. Об этом в программе «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Николай Путин Екатеринбург. Макаровский мост

«Когда мы закончим реконструкцию моста, то, конечно, набережная пойдёт и в сторону севера. Проекты уже готовы и левого, и правого берега, но пока Макаровский мост в работе, конечно, нецелесообразно туда заходить, потому что не будет сквозного прохода. Хотя проекты, подчёркиваю, есть и левого, и правого берегов от улицы Челюскинцев в сторону улицы Крылова», — сообщил Александр Якоб.

Глава администрации также сообщил, что работы по благоустройству набережной Исети в южном направлении от улицы Куйбышева в сторону улицы Декабристов и Центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского планируется завершить в течение пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе реконструкции Макаровского моста планируется создание фактически ещё одной переправы шириной 25 метров. На следующем этапе реконструкции мосты будут «объединены», а ширина дороги составит 42 метра. По ней предусмотрено движение трамваев и три полосы для автотранспорта в обоих направлениях.

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Отметим, что реконструкция Макаровского моста началась летом 2017 года. В данный момент из-за проведения плановых работ движение по мосту полностью закрыто до конца августа.