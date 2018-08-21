Дюссельдорф, Германия, 21 августа, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Германии развернута операция по розыску мигранта, убившего женщину в центре Дюссельдорфа утром 20 августа, передает телеканал N-TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По информации издания BILD, речь идет о 44-летнем иранце. Изначально полиция не сообщила известные данные о подозреваемом. Проведенный спецназом обыск в его квартире не принес результатов. Полиция до сих пор не знает мотивов преступления, а также были ли жертва и убийца знакомы между собой.

Нападение было совершено на открытой улице в центральном районе Фридрихштадт в восьмом часу утра при свидетелях. Преступник нанес ранения 36-летней женщине, от которых она скончалась по прибытии в госпиталь.