В Дюссельдорфе разыскивают мигранта, убившего женщину в центре города
Дюссельдорф, Германия, 21 августа, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Германии развернута операция по розыску мигранта, убившего женщину в центре Дюссельдорфа утром 20 августа, передает телеканал N-TV.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Мигранты
По информации издания BILD, речь идет о 44-летнем иранце. Изначально полиция не сообщила известные данные о подозреваемом. Проведенный спецназом обыск в его квартире не принес результатов. Полиция до сих пор не знает мотивов преступления, а также были ли жертва и убийца знакомы между собой.
Нападение было совершено на открытой улице в центральном районе Фридрихштадт в восьмом часу утра при свидетелях. Преступник нанес ранения 36-летней женщине, от которых она скончалась по прибытии в госпиталь.