Каракас, 21 августа, 2018, 09:39 — ИА Регнум. В результате нововведений в экономической сфере Венесуэлы предприниматели страны оказались на грани разорения. Об этом со ссылкой на слова главы Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы Карлоса Ларрасабаля пишет Le National.

Government of Venezuela Николас Мадуро

По словам Ларрасабаля, принятое на днях решение властей южноамериканской страны об увеличении в 60 раз минимального размера оплаты труда приведёт бизнес Венесуэлы к плачевному состоянию. Он также подчеркнул, что для государства, чья экономика находится в состоянии «глубокой депрессии», такие меры «совершенно непосильны».

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о росте минимальной зарплаты в стране сразу в 60 раз. По словам Мадуро, венесуэльская криптовалюта «петро» должна стоить $60, а минимальная зарплата гражданина Венесуэлы не может быть ниже 0,5 «петро», или 1,8 тыс. новых боливаров.

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