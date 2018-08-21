Ярославль, 21 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Табличка появилась на одном из домов в центре города, на ней написано: «В этом здании с 2143 по 2157 год жил и работал великий русский ученый, изобретатель машины времени Гарин Петр Петрович», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Табличка

Автор идеи — ярославский краевед, бизнесмен и коллекционер Ян Левин. В свое время он уже установил на улице Революционной памятную табличку «На этомместе 24 июня 1794 года ничегоне произошло». Ему же принадлежит авторство и реализация памятника потерянному бумажнику.

Петр Петрович Гарин — русский инженер, создатель гиперболоида, одержимый идеей мирового господства, на короткое время диктатор США. Петр Гарин — персонаж фантастического романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», который писатель завершил еще в 1927 году.