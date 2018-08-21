Вашингтон, 21 августа, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Группа хакеров Fancy Bear осуществила новую кибератаку на политические силы в США в преддверии промежуточных выборов в конгресс, утверждает компания Microsoft. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Leland Francisco Хакер

Специалисты Microsoft считают, что злоумышленники действовали через фейковые интернет-адреса, имитирующие домены двух организаций консерваторов — Гудзоновского института и Международного республиканского института. Еще три поддельных домена были похожи на адреса, принадлежащие сенату конгресса США.

По словам президента Microsoft Брэда Смита, попытка хакерской атаки была нацелена на «подрыв демократии». Других подробностей атаки в компании не привели. Ранее американские специалисты в области цифровой безопасности, западные СМИ и некоторые политики заявляли о якобы существующих связях между Fancy Bear и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, американские спецслужбы считают, что Россия пыталась воздействовать на избирательный процесс в США в 2016 году. Соответствующее расследование длится больше года. Российские власти категорически отрицают попытки влияния на политические процессы в других странах, включая США.

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