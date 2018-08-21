Хабаровский край, 21 августа, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В селе Троицкое Хабаровского края в результате нападения быка тяжёлую травму получил 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД России.

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Отмечается, что разъярённое животное ударом рога пропороло ребёнку грудную клетку, к счастью, подросток остался жив.

«У парня ушиб сердца и проникновение воздуха в область миокарда. Состояние средней тяжести, он стабилен. Мальчику предстоит длительное лечение и восстановление», — цитирует портал prokhab.ru слова лечащего врача мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа китайский турист в Кении подвергся нападению бегемота при попытке с близкого расстояния сфотографировать животное. В результате нападения мужчина по фамилии Чжан погиб, а его знакомый отделался ушибами.

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