Рим, 21 августа, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В результате сильного паводка в области Калабрия на юге Италии погибли не менее 11 человек, сообщает 21 августа La Repubblica со ссылкой на данные местного Управления гражданской защиты.

Фредерик Морган. Наводнение

По данным издания, в ночь на 21 августа в больнице города Козенца умер один из пострадавших, он был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой грудной клетки. Таким образом, число погибших увеличилось до 11 человек.

Напомним, трагедия произошла в национальном парке Поллино на горной реке Раганелло, где две группы по 18 человек каждая находились на экскурсии. В результате сильных дождей уровень воды в реке поднялся, после чего многих туристов смыло потоком.

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