Калуга, 21 августа, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В детских садах Калуги за последние три года было создано около 1,5 тыс. дополнительных мест, 570 из них — в 2018 году. Такие цифры на городской планёрке привела начальник управления образования Калуги Ольга Лыткина, сообщает 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

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По её словам, создать допместа в дошкольных учреждениях позволило в том числе строительство детсада в калужском микрорайоне Кошелев на 350 мест. Также завершено строительство и подготовлен к открытию детский сад на 280 мест в микрорайоне Веснушки. К началу следующего учебного года планируется создать в детских садах еще 500 мест.

В настоящее время все дети в возрасте от трёх до семи лет уже обеспечены местами в детсадах. А вот ликвидировать очередь в ясли пока не удаётся. Дополнительные места создаются, однако предложение не успевает за растущим спросом.

Также за последние три года в Калуге было дополнительно открыто 1,5 тыс. мест в школах. Однако пока дефицит мест полностью покрыть не удалось, поэтому дети в 22 школах Калуги продолжают учиться в две смены.

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Сделать дефицит менее острым позволит открытие 1 сентября 2018 года школы на 1,5 тысячи мест в микрорайоне Веснушки. Её строительство завершено, лицензию на ведение образовательной деятельности школа получила, штат педагогов укомплектован.

К 2025 году в Калуге планируется построить школы на улице 65 лет Победы, в микрорайонах Кубяка и Тайфун. Запланировано также строительство пристроек к нескольким действующим калужским школам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году было принято решение о выделении средств в сумме 25 млн рублей на ремонт девяти учреждений дошкольного образования в Калуге. По программе ремонтируются детские сады, построенные 50 и более лет назад, где ни разу не проводился капитальный ремонт.