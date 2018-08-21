Москва, 21 августа, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Более трети граждан России считают правильными действия руководства СССР, принявшего в 1968 году решение о вводе войск в Чехословакию. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».

Советские войска в Чехословакии в 1968 году

Согласно результатам социологического исследования, 36% опрошенных сочли верным решением введение советских военных в Чехословакию, 19% граждан считают данное решение неправильным. Также выяснилось, что лишь треть граждан страны (32%) знают что-либо о событиях «Пражской весны» 1968 год.

По данным опроса, почти четверть (23%) граждан России полагают, что события 1968 года в Чехословакии были «попыткой антисоветских сил в руководстве ЧССР оторвать страну от соцлагеря», 21% уверен, что это была попытка раскола социалистического лагеря. Ещё 18% полагают события «Пражской весны» «восстанием народа против режима, навязанного СССР».

Социологический опрос был проведён в период с 7 по 12 марта 2018 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения России среди 1600 граждан страны в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 субъектах Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) был проведён опрос, согласно результатам которого две трети граждан России уверены в том, что существует некая группа, стремящаяся исказить историю нашей страны с целью приуменьшения её величия.

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