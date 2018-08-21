Пхеньян, 21 августа, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал государственную систему здравоохранения, сообщает 21 августа Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Посещая фабрику по производству медицинских изделий, глава государства назвал работу чиновников системы здравоохранения безответственной.

Напомним, в последние месяцы руководство КНДР уделяет значительное внимания экономике и социальной сфере. Лидер страны регулярно посещает промышленные объекты и фабрики по всей стране.