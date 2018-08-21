Берёзовский, Свердловская область, 21 августа, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В Свердловской области уже несколько дней активно обсуждают жестокую расправу, которую в Берёзовском подростки устроили над 20-летним инвалидом. А жители города вышли на народный сход. Они требуют справедливого наказания для юных убийц.

Пауль де Вос. Волки атакуют лошадь. 1630-е

Тело юноши было найдено 10 августа возле гаражей. Эксперты выяснили, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 УК России — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

Следствие установило, что к преступлению могут быть причастны пятеро подростков, среди которых 13-летняя девочка. Всех быстро нашли. Выяснилось, что подростки перехватили свою жертву на улице. Позвали выпить пива. Затем отвели за гаражи и там до смерти забили. Девочка снимала расправу на мобильный телефон и затем выложила запись в интернет.

Один из подростков, ранее судимый, уже взят под стражу. Ещё трое находятся под подпиской о невыезде. Девочка до уголовной ответственности ещё не доросла, но и её судьбу сейчас решают. Меры к ней приняты будут, обещают чиновники.

Зверское убийство инвалида вызвало широкий общественный резонанс. Именно убийством люди называют произошедшее. Перед расправой подростки заставили свою жертву раздеться. Видимо, полагают граждане, они изначально ставили своей целью именно убийство.

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20 августа встревоженные горожане вышли на народный сход. Они требуют для юных убийц справедливого наказания. Также граждане заявляют, что опасаются за жизнь и здоровье своих детей, и это опасение не исчезнет, пока совершившие расправу над инвалидом подростки разгуливают на свободе.

В СКР, как оказалось, идут на одной волне с встревоженными жителями Берёзовского. По информации ведомства, следствие будет добиваться ареста всех четверых подозреваемых. Напомним, сейчас под стражей находится лишь один из них. Также следствие готово рассмотреть вопрос о переквалификации уголовной статьи на 105-ю — умышленное убийство. Это будет возможно при наличии соответствующих оснований.

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Но граждане не собираются успокаиваться и снимать тему с контроля. 30 августа в Берёзовском пройдёт митинг, который соберёт сотни человек. Мероприятие уже согласовано с властями. Люди в очередной раз потребуют справедливого наказания для подростков, жестоко расправившихся с инвалидом.

Отметим, сигналы о бесчинствующих подростковых группировках поступают и из других городов Свердловской области. О них сообщают жители Первоуральска, Каменска-Уральского и других территорий. Информацию о разгуле преступности подтверждает и официальная статистика. С 2003 по 2012 год уровень подростковой преступности снижался, а затем начал расти, сообщало в январе 2016 года областное управление МВД России.

В Нижнем Тагиле резкий рост числа подростковых преступлений фиксировали в первые четыре месяца 2018 года, сообщало в мае издание «Тагильский рабочий». При этом в последние три года уровень преступности снижался. Проблема подростковой преступности глобальна. И для её решения нужны соответствующие меры.