Казань, 21 августа, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Увеличение ресурсов ряда агрегатов на вертолете Ансат, одобренное Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация), позволит машине стать абсолютным лидером в своем классе, сообщает пресс-служба Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России».

Doomych Вертолет Ансат-У. МАКС-2013

Генеральный директор холдинга Андрей Богинский пояснил, что по многим характеристикам и стоимости эксплуатации Ансат не уступает многим зарубежным аналогам, и на предприятии убеждены, что существует еще несколько направлений для дальнейшего развития проекта.

«Экономическая эффективность является одним из ключевых преимуществ Ансата, и одобренные Росавиацией изменения направлены на то, чтобы сделать этот вертолет абсолютным лидером в своем классе», — сказал Богинский.

Отмечается, что увеличение назначенных ресурсов для агрегатов повысит привлекательность вертолета среди эксплуатантов и потенциальных заказчиков. Кроме того, за счет увеличения периодичности замены агрегатов на предприятии намерены снизить стоимость летного часа.

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