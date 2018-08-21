Чита, 21 августа, 2018, 08:43 — ИА Регнум. За последние 18 лет площади лесных пожаров в Забайкальском крае увеличились в разы. Если доля площади России, пройденная за это время природными пожарами, составила 8,4%, то в Забайкалье за этот же период эта цифра составила 37,5%. В соседней Амурской области эта цифра ещё более впечатляющая. Любопытный анализ на своей странице в Facebook привел кандидат биологических наук, доцент Забайкальского государственного университета, сотрудник Даурского заповедника Олег Корсун. Для наглядности он привёл графику.

Олег Корсун ИА REGNUM Площадь, пройденная лесными пожарами в России (слева) и в Забайкальском крае за последние 18 лет

«Цифры брал официальные, с сайта Рослесхоза. На первом рисунке вырезанный кусок показывает, какая доля площади России была пройдена за это время природными пожарами (8,4%). На втором — какая доля площади Забайкальского края была пройдена природными пожарами за тот же период (37,5%)», — пояснил учёный.

В абсолютных цифрах получается, что если в России с 2000 года сгорело 143 112 893 га лесной площади, то в Забайкалье — 16 204 887 га.

«Кстати, наши 37% — это ещё не предел. В соседней Амурской области только в этом году пожарами пройдено уже почти 11% от всей площади региона. А с 2000-го года — больше 54%», — отметил Олег Корсун.

Отдельно он проанализировал ситуацию с лесными пожарами за семилетние периоды до и после принятия нового Лесного кодекса.

«Если сравнить семилетний период 2000—2006 годов и такой же семилетний период 2007—2013 годов, то получится, что площади пожаров в России увеличились более чем в полтора раза после принятия нового Лесного кодекса от 2007 года. Того самого кодекса, о котором все специалисты криком кричали, что он добьёт наше лесное хозяйство и наши леса.

Можно сформулировать это по-другому: если до 2007 года в России за год в среднем сгорало пять с половиной миллионов га в год (5,44 млн га), то после 2007-го — больше восьми с половиной (8,75 млн га). Развалить систему управления и охраны лесов было легко. А вот восстанавливать что-то пока не получается», — резюмирует учёный.

Напомним, Лесной кодекс РФ вступил в силу с 1 января 2007 года. После началась ликвидидация лесхозов, была упразднена Единая федеральная пожарная служба, занимающаяся лесом, практически уничтожена Авиалесоохрана: 170 тысяч человек остались без работы (иногда это были целые династии лесников), а функция охраны и защиты леса была возложена Лесным кодексом на коммерческих пользователей. В результате уже в начале 2008 года пожаров в стране стало в 41 раз больше (3259), чем за аналогичный период 2007 года, а площадь, повреждённая огнем, выросла в 547 раз.