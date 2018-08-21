Хабаровск, 21 августа, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Статья постоянного автора ИА REGNUM, доктора исторических наук, академика РАЕН Анатолия Кошкина «Будут ли куститься японские помидоры на Курилах?» не оставила дальневосточников равнодушными. Вопросов у людей много, но главный один, он буквально лежит на поверхности: «Мы что, без японских или других иностранных инвесторов, ТОСЭР и свободного порта уже и помидоров с огурцами вырастить не можем?» А и правда — неужели не можем?

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Никто не против прихода иностранных инвесторов в любые отрасли, в том числе и в сельское хозяйство. Речь о другом.

Оставим пока в покое Курилы и посмотрим, что происходит в Хабаровском крае. Там уже несколько лет действует японско-российское тепличное хозяйство «Джей Джи Си Эвергрин». Выращивает это хозяйство овощи: помидоры, огурцы, зелень.

Продукция предприятия продается, преимущественно в краевом центре, но и провинции кое-что перепадает. В свободном порту Ванино, на севере Хабаровского края, японские помидоры и огурцы тоже продаются. Кило помидоров стоит от 284 рублей, кило огурцов — от 184. Самые дорогие помидоры — в районе 500 рублей за килограмм, огурцы более 200.

Рядом продает свои помидоры и огурцы местный фермер Маша. Овощи все так и называют: «от Маши». И берут, потому, что овощи «от Маши» вкусные. А стоят они раза в три, а то и в пять дешевле. Помидоры около 70−80 рублей за кило, огурцы примерно так же. Маша никаких японских технологий вроде гидропонных систем не применяет, химию не уважает. Овощи Маша удобряет навозом, который дают её же коровы. А еще Маша держит свиней, кур, уток. На рынке на прилавке Маши всегда и свежее мясо, и молоко, и все, что душе угодно.

Про то, что фермер Маша из Ванино вырастила помидоры, не сообщает ТАСС, с машиными огурцами не фотографируется губернатор, к Маше на ферму не ездят тележурналисты.

Да и не поняла бы фермер Маша, зачем такое внимание к помидорам — бери да выращивай, никакого тут «подвига и геройства» нет.

И таких «Маш» в одном только Хабаровском крае видимо-невидимо.

Но свои, местные фермеры, сельхозпроизводители как-то не в почете у властей. Власти Хабаровского края вообще в последнее время говорят, что, мол, «не сельскохозяйственный у нас регион».

А регион, между тем, не Кубань, конечно, но огурцы, помидоры, картошка, морковь и капуста, прочие нехитрые овощи вполне растут.

Что уж говорить про Сахалин, где растет вообще все, что душе угодно. И на острове, в рамках ТОР «Южная», вполне замечательное тепличное хозяйство развивают — сами, без японцев. И не только — впервые с постсоветских времен появилось на Сахалине и свое натуральное молоко, и свое мясо.

Тогда с чего вдруг такой ажиотаж по поводу прибытия на Курилы, в Хабаровск японских специалистов по выращиванию банальных, в общем-то, овощей?

«Считается, что все то, что требуется от японской стороны, это помочь в строительстве теплиц и предоставить технологии культивации. Хотя, честно говоря, не раз бывая в Японии в тепличных хозяйствах, не видел там никакой сложной супермодной электроники или роботов. Видел аккуратные грядки, видел имитирующие солнце большие лампы, добросовестно выполняющих свою работу по опылению насекомых, а роботов не видел», — написал в своей статье Анатолий Кошкин.

У нас нет возможности построить теплицы? Есть. У нас в стране нет ламп? Есть. Тогда с чего вдруг наши политики так переживают — придут ли японцы на наши земли выращивать овощи?

В последнее время заговорили и о том, что японцы могут прийти на Курилы выращивать клубнику. И снова: сообщения в федеральных СМИ, на ведущих телеканалах страны. И опять все переживают: «Придут — не придут? Захотят — не захотят?»

Клубничные и прочие фруктово-ягодные фермы есть в Японии давно, они есть и в Китае, и во многих других странах. Туда можно прийти всей семьей и, заплатив небольшую сумму, вдоволь есть ягоды, можно даже небольшую корзиночку с собой набрать.

Да что там, Китай, Япония — у нас на Дальнем Востоке тоже есть такая ферма. Та, которую разгромил не так давно полпред хабаровского губернатора Шпорта.

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Об этой безобразной истории узнала вся страна: уполномоченный представитель хабаровского губернатора уничтожил клубничную плантацию молодого фермера Ирины Коровиной.

А если бы это была японская клубничная ферма? Наверное, у чиновника и мысли бы не возникло так поступить?

В Хабаровском крае новости про своих, отечественных сельхозпроизводителей все чаще одна страшнее другой: крупнейший производитель свинины в регионе, «Агроэнерго», банкрот и будет ликвидирован уже в сентябре. Много месяцев на предприятии умирали свиньи, компании нечем было платить за свет, тепло, корма и прочее.

Теперь в том же Хабаровском крае строится новый свинокомплекс. И за его судьбу тоже очень тревожно — он же не японский, не китайский. Он наш, российский.

Стоит вспомнить и недавнюю историю про австралийского фермера, который решил производить в Приморье говядину, но никак не мог пробиться через бюрократические барьеры. И потребовалось вмешательство полномочного полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, чтобы чиновники перестали чинить препятствия иностранному предпринимателю. А сколько наших, дальневосточных фермеров через эти барьеры не пробилось?

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Пока власти заманивают и привечают иностранных сельскохозяйственных инвесторов на дальний Восток, свои фермеры выживают как могут. Сражаются с Минобороны за ненужные военным много десятилетий, но «неприкасаемые» для фермеров, земли, пытаются пробиться на прилавки торговых сетей… Просят дешевые кредиты, просят поддержки…

Как сообщало ИА REGNUM, китайские инвесторы могут арендовать обширные земельные угодья на Дальнем Востоке. Сообщила это китайская газета со ссылкой на директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского. Китайские инвесторы смогут арендовать порядка 500 тыс. гектаров земли. Добро пожаловать, но … а свои — не могут? У нас уже не осталось людей? Будут ли обеспечены иностранным и российским инвесторам равные права и возможности?

При этом китайские инвесторы не уверены, что получат лучшие, самые плодородные участки, но все равно — не теряют интереса.

В своей статье Анатолий Кошкин сообщил, что японские помидоры имеют вкус, очень отличный от наших, российских:

«Японские специалисты объясняют вкус своих помидоров использованием различных химикатов, а то и гидропонной системы, что неизбежно отличает их вкусовые качества не в лучшую сторону от выращенных в естественном грунте. Не имея свободных площадей, японцы вынуждены выращивать овощи, в том числе и помидоры, так сказать, не экстенсивным, а интенсивным методом. Не раз был свидетелем того, как, впервые попробовавшие «русские помидоры и огурцы», японцы были в полном восторге от их полноценного природного вкуса».

Помидоры и огурцы с «полноценным природным вкусом» — это те самые, «от фермера Маши». Их ни с чем не перепутаешь. И если на Дальнем Востоке будет много мелких фермерских хозяйств, если государство поддержит их, поможет, то, возможно, не понадобятся и гигантские агрохолдинги, иностранные инвесторы. Что ж мы — сами, без иностранцев и ТОРОВ, овощей не вырастим? Стыдно же, право слово.

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