Москва, 21 августа, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который утверждает о возможности вмешаться в промежуточные выборы в США осенью 2018 года не только со стороны России, но и Китая, Северной Кореи и Ирана — это «чистая геополитика и пропаганда». Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

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«Вымысел о готовности России, Китая, Ирана и даже КНДР «вмешиваться в выборы в США» — новейший инструмент мобилизации общественного мнения в США и на Западе против стран, которые в Вашингтоне определили как противников США в современном мире», — написал сенатор в Twitter.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1031680709407191040

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о беспокойстве Вашингтона в связи с возможным вмешательством других стран в промежуточные выборы в США в 2018 году. При этом он назвал четыре государства, которые, по его словам, демонстрируют подобные стремления — это Россия, Китай, Иран и КНДР. Болтон также отметил, что власти США принимают меры, чтобы не допустить этого.

Напомним, выборы 2018 года в США пройдут 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проходят между двумя президентскими выборами. Так, осенью будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий.