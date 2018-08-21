Москва, 21 августа, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Цветники из бегоний, георгинов, хризантем и других растений украсят Москву в рамках конкурса любителей ландшафтного мастерства. Москвичи высадят 540 тыс. цветов в День города, 9 сентября, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цветочная клумба

Опытные ландшафтные дизайнеры будут помогать участникам конкурса. Цветники будут разбиты во всех районах Москвы на 1500 площадках. На каждой из площадок появится по 10−15 клумб размером 1,2×1,4 м.

«К примеру, можно будет создать клумбы из георгинов, шалфея, котовника и овсяницы или использовать что-то другое из предложенного перечня», — пояснили в мэрии.

Создатели самых красивых клумб получат цифровые планшеты и наборы садового инвентаря. Оценивать работы будут другие участники конкурса. Зарегистрироваться для участия можно на сайте «Московские сезоны» в разделе «Цветочный джем — 2018».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году День города в Москве отметят 8 и 9 сентября. К празднованию Дня города приурочен VII московский кинофестиваль российского кино «Будем жить», который пройдет с 24 августа по 3 сентября.

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