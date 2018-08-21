Луанда, 21 августа, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Президент Анголы Жоау Лоуренсу 21 августа отправляется в Германию с официальным двухдневным визитом, сообщает агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Этот визит станет третьим для Лоуренсу за год его пребывания на посту президента Анголы. Лоуренсу примет участие в открытии VII анголо-германского экономического форума. В повестку встречи входят переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Две страны поддерживают коммерческий обмен объемом €500 млн в год, значительную часть которого составляет продажа ангольской нефти. Накануне Германия обязалась увеличить присутствие своего бизнеса в этой африканской стране.