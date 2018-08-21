Екатеринбург, 21 августа, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В администрации Екатеринбурга разрабатывают инвестиционную программу для МУП «Трамвайно-троллейбусное управление», которая предусматривает приобретение 28 электробусов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по транспорту городской администрации Сергей Яскевич в программе «Сумма мнений» на телеканале ЕТВ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кончаловский Петр Петрович. Кондукторша. 1950

Сергей Яскевич пояснил, что приобрести электробусы к играм ЧМ-2018 по футболу не удалось из-за нехватки бюджетных средств.

«В настоящее время прорабатывается вопрос разработки инвестпрограммы «Трамвайно-троллейбусного управления», которая в том числе предусматривает приобретение в ближайшие годы 28 электробусов», — сообщил чиновник.

Он уточнил, что новый вид транспорта позволит наладить движение на необорудованных контактной троллейбусной сетью участках города.

«Допустим, у нас есть контактная сеть по улице Амундсена, но мы не можем заехать в микрорайон Академический. Если бы у нас были электробусы, мы бы спокойно снимали штанги, заезжали в Академический, забирали там население, выезжали обратно на Амундсена, подключались, и снова ехали по основному маршруту в город. Поэтому такие машины как электробусы нам нужны, чтобы обслуживать районы, в которых нет контактной сети», — сообщил Сергей Яскевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Екатеринбурга закупила 169 низкопольных автобусов, которые работают на газовом топливе. В мэрии убеждены, что переоснащение автобусного парка городского общественного транспорта и увеличение парка электротранспорта позволит сделать его более экологичным.