Багдад, 21 августа, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Представитель иракской партии «Дава», возглавляемой бывшим лидером страны Нури аль-Малики, заявил, что США оказывают давление на политические фракции с целью оставить у власти премьер-министра Хейдара аль-Абади, сообщает 21 августа Kurdistan.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

«Соединенные Штаты Америки ищут премьер-министра, который будет им близок и в то же время враждебен Ирану», — отметил советники Малики Сами Аскари, имея в виду в первую очередь кандидатуру Абади.

Напомним, шиитские партии Ирака, пользующиеся поддержкой большинства населения страны, ориентируются на Иран, однако после того, как США ввели против Исламской Республики санкции, Багдад согласился их выполнять.