Вашингтон, 21 августа, 2018, 07:23 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки готовы снять санкции против России, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам американского лидера, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки вопрос снятия ограничительных мер не поднимался, в то же время обсуждались в том числе вопросы безопасности на Ближнем Востоке и ситуация на Украине.

«Я бы рассмотрел этот вопрос (снятия санкций), если бы они сделали что-нибудь хорошее для нас», — заявил Трамп, добавив, что Россия должна при этом предпринять шаги для совместной работы с США по вопросам Сирии и Украины.

Напомним, ранее власти США заявили о подготовке нового пакета антироссийских санкций, одним из поводов для введения которого является якобы причастность Москвы к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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