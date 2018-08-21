Казань, 21 августа, 2018, 06:33 — ИА Регнум. Земельная корпорация, прославившаяся тем, что приобрела участки из состава нацпарка «Нижняя Кама», и аффилированная с экс-председателем правления «Татфондбанка» Робертом Мусиным, должна будет выплатить ТФБ свыше 663 млн рублей. Эта сумма является обязательствами третьего лица по восьми кредитам, выданным ТФБ в 2013—2015 годах, АО «Земельная корпорация «Лидер» три года назад выступило поручителем по ним. Арбитражный суд РТ в рамках банкротного дела АО включил требование ТФБ в реестр кредиторов компании. В целом долги АО перед банком превышают 8,4 млрд рублей, но не все ходатайства пока удовлетворены судом, передаёт корреспондент ИА REGNUM

Суд

Напомним, АО, созданное в 2005 году, и в числе акционеров которого числился Роберт Мусин, прославилось в Татарии после серии исков от администрации национального парка «Нижняя Кама». Последняя посчитала, что земельный массив, выкупленный корпорацией по результатам аукциона в 2011 году, перешёл в частные руки незаконно, а районные власти не имели права его продавать. Рассмотрение исков, которыми нацпарк пытается вернуть участки, до сих пор продолжается. Часть наделов удалось вернуть на баланс России.

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Покупатель — АО «Земельная корпорация «Лидер» с марта 2018 года находилось под наблюдением по иску сельхозкомпании из Татарии. Среди истцов, требовавших банкротства корпорации, был и конкурсный управляющий ТФБ. Последний лишился лицензии в марте 2017 года и с апреля является банкротом, накопив долги перед своими кредиторами свыше 156 млрд рублей. Корпорация «Лидер» с середины июля 2018 года находится на последнем этапе банкротства — конкурсном производстве, которое продлится до начала ноября 2018 года. К моменту завершения наблюдения сумма требований кредиторов АО составила 8 800 214 282,49 рубля при балансовой стоимости имущества чуть более 1,9 млн рублей. Основной кредитор корпорации — ТФБ. Перед ним, по данным кредитора, долг превышает 8,4 млрд рублей, но в реестр на конец июля было внесено лишь чуть более 4,58 млрд рублей. На днях сумма выросла еще на 663 млн рублей.

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Арбитражный суд Татарии удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего «Татфондбанка» и включил требование в состав третьей очереди реестра в размере 663 539 052 рубля 65 копеек, в том числе: основной долг — 602 430 625 рублей 91 копейка, проценты — 56 546 340 рублей 30 копеек, неустойка — 4 562 086 рублей 44 копейки.

В 2013—2015 годах ТФБ выдал восемь кредитов ООО «Инвестиционно-финансовая компания «ТатИнк». Последнее на сегодня находится в стадии ликвидации, ранее общество выступало учредителем трёх юрлиц — ООО «Управляющая компания «Татинк» (в стадии ликвидации), ООО «Центр Шуз» (в стадии ликвидации) и ООО «Торговый дом «Спартак-Казань». Примечательно, что УК «Татинк» совместно с «Татфондбанком» ранее было соучредителем ликвидированной лизинговой компании, а также не раз пересекалось в составе соучредителей с компаниями, которые были аффилированы с Робертом Мусиным.

ООО «Инвестиционно-финансовая компания «ТатИнк» с мая 2017 года признано банкротом, его долги по кредитам превышают 663 млн рублей. Именно по ним в 2015 году земельная корпорация и выступила поручителем, обязавшись солидарно отвечать по ним в пределах суммы в 886,55 млн рублей. Часть задолженности была погашена, а оставшиеся придётся выплачивать поручителю.