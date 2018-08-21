Сплит, Хорватия, 21 августа, 2018, 05:42 — ИА Регнум. Жена украинского президента Марина Порошенко приехала на открытие консульства Украины в Хорватии, передает Russia Today.

Croatia.mfa.gov.ua Марина Порошенко на церемонии открытия украинского консульства в Сплите

Уточняется, что ведомство открыто в городе Сплит (Хорватия). Комментируя это событие, почетный консул Украины в Хорватии Ивица Пирич заявил, что «это великий день». Он также написал в Twitter «Слава Украине и Хорватии».

Напомним, год назад Украина открыла почетное консульство в Иракском Курдистане, а в середине декабря в Сиднее (Австралия).

В январе департамент консульской службы украинского МИД заявил, что украинские визы смогут получить иностранцы из еще восьми стран, в которых откроется десять новых украинских визовых центров.