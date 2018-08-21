Омск, 21 августа, 2018, 05:31 — ИА Регнум. В Омской области печатают бюллетени на выборы губернатора. Как сообщили ИА REGNUM в региональной избирательной комиссии, партия составляет 1 миллион 531 тысячу бюллетеней. Именно столько избирателей зарегистрировано на территории Омской области по данным на 1 июля 2018 года.

Герб Омской области

Исполнителем работ является областная типография. Часть бюллетеней предназначена для КОИБ.

«Данная типография является единственным исполнителем услуг по изготовлению бюллетеней для региональных выборов», — подчеркнул секретарь областного избиркома Александр Христолюбов.

По его словам, это региональный исполнитель, который определён распоряжением правительства РФ в 2015 году на пять лет.

Христолюбов уточнил, что все бюллетени при подготовке к голосованию заверяются подписями двух членов участковой комиссии и печатью. Бюллетень печатается с защитной тангирной сеткой. Также типографской степенью защиты является текст, напечатанный микрошрифтом. Прочесть его можно только с помощью специального оборудования.

В бюллетенях не должно быть дефектов. Бракованные листы уничтожаются в присутствии членов областной избирательной комиссии.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — состоятся выборы губернатора. На этот пост претендуют четыре человека: врио губернатора Александр Бурков (самовыдвижение), предприниматель Антон Дрязгов («Партия роста»), депутат горсовета Омска Алексей Ложкин (ЛДПР), сотрудник Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Анатолий Соловьёв (самовыдвижение).