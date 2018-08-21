Казань, 21 августа, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Министерство экологии и природных ресурсов Татарии проведёт аукцион на организацию и проведение экологической акции по сбору у населения отработанных батареек. Начальная цена данного лота составит 1,7 млн рублей, которые выделят из республиканского бюджета. Победитель тендера будет определён 3 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Батарейки

Исполнитель должен будет выполнить работы до 18 декабря 2018 года.

В техзадании уточняется, что цель акции — увеличение доли утильных фракций, вовлекаемых во вторичное использование, предотвращения загрязнения окружающей среды токсичными отходами, привлечение внимания общественности к проблемам экологической безопасности, рационального природопользования и сохранения биологического разнообразия и формирование экологического сознания, экологической культуры и вовлечения жителей в деятельность по охране окружающей среды.

Победитель должен будет по 30 адресам установить специальные контейнеры для сбора батареек, они должны стоять в общественных местах, местах массового скопления граждан на территории республики. 15 контейнеров будут из оргстекла, а 15 — цилиндрического типа из стали. Всего планируется собрать 11 тысяч кг батареек.

Напомним, в ноябре 2017 года в Казани начал действовать пилотный проект министерства экологии и природных ресурсов РТ по приему от горожан отработанных батареек через специальные контейнеры. Они были установлены по 30 адресам. В январе 2018 года ведомство объявило о расширении проекта на другие населённые пункты Татарии.