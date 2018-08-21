США, 21 августа, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Военно-транспортный вертолет CH-47 Chinook, следовавший в Коннектикут, экстренно приземлился на парковке у бара в американском городе Фестус (штат Миссури), сообщает телеканал Fox.

U.S. Department of Defense Вертолёт CH-47 Chinook

Причиной экстренной посадки стало ухудшение погодных условий, вызванное грозой. Пилот, заметив надвигающийся шторм, принял решение посадить вертолет между баром Taytro's и бистро. Пострадавших нет. Ожидается, что вертолет снова взлетит, как только это позволят погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа легкомоторный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Рязанской области у села Милованово Спасского района. В результате экстренной посадки пострадал один человек. В настоящее время следственные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего.