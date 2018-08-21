Бангкок, 21 августа, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Количество китайских туристов, побывавших в Таиланде несколько упало впервые с мая 2017 года после того, как 47 китайских туристов погибли на острове Пхукет, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

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Падение составило менее 1% в июле 2018 года в сравнении с тем же периодом 2017 года. В общей сложности 929 771 китайских туристов потратили в стране порядка $1,56 млрд, что на 4,47% выше, чем за июль 2017 года.

За семь месяцев 2018 года порядка 22 657 730 млн иностранных туристов посетили Таиланд, что на 11% выше, чем годом ранее. Они потратили в этой стране порядка $35,74 млрд, что, опять же, на 14,44% больше в сравнении с июлем 2017 года.

Напомним, что туристические паромы «Феникс» и «Серенада» перевернулись в море во время шторма 5 июля 2018 года. Всех пассажиров, находившихся на борту «Серенады», удалось спасти, все жертвы были с «Феникса», на момент трагедии в котором находилось 89 туристов.