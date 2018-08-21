Казань, 21 августа, 2018, 04:26 — ИА Регнум. В Татарии, которая в начале августа 2018 года лидировала по числу очагов птичьего гриппа, постепенно снимают карантин. Указом главы региона ограничительные меры отменены в 16 подворьях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во дворе

Ограничительные меры отменены в двух подворьях посёлка городского типа Апастово, деревнях Азбаба, посёлках Верхнее Аткозино, Бурнашево, селе Верхний Индырчи Апастовского района, селе Арасланово Кайбицкого района, посёлке городского типа Камское Устье одноимённого района и деревне Ишимово того же района. Также карантин снят в селах Каменный Брод, Вольный Стан и Нижний Наратбаш Буинского района.

Снятие особого режима было осуществлено «в связи с выполнением противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации и предотвращению заболевания высокопатогенным гриппом птиц», но в течение трёх месяцев из бывших очагов запрещён вывоз живой птицы и инкубационного яйца.

Предыдущим указом главы региона от 16 августа 2018 года карантин также был снят с восьми частных подворий Апастовского, Дрожжановского, Тетюшского, Кайбицкого и Камско-Устьинского районов.

Напомним, первые признаки заболевания в республике обнаружили 15 июля 2018 года. В 16 населённых пунктах шести районов Татарии был введён карантин. В период действия мер было уничтожено в общей сложности 1,03 тыс. домашних птиц.

По данным Россельхознадзора, на начало августа больше всех очагов заболевания имелось именно в Татарии, хотя неблагополучными по птичьему гриппу были признаны девять регионов ПФО. В республике среди причин распространения заболевания называли приобретение птицы у сомнительных лиц из неблагополучных регионов, в том числе из Чувашии.

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