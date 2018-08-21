Москва, 21 августа, 2018, 04:32 — ИА Регнум. Обвинения России, Китая, Ирана и Северной Кореи во вмешательстве в американские выборы преследуют цель мобилизовать общество в США и в целом на Западе, 21 августа сообщил член Соведа Алексей Пушков в Twitter.

Угрозы дяди Сэма

«Вымысел о готовности России, Китая, Ирана и даже КНДР «вмешиваться в выборы в США» — новейший инструмент мобилизации общественного мнения в США и на Западе против стран, которые в Вашингтоне определили как противников США в современном мире, — написал Пушков. — Чистая геополитика и пропаганда».

Напомним, советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что не только Москва, но и Пекин, а также Тегеран и Пхеньян являются потенциальными участниками кампании по вмешательству в выборы в Конгресс, намеченные на осень 2018 года.

«Могу с уверенностью сказать, что возможное вмешательство со стороны Китая, Ирана и КНДР является серьёзным вопросом повестки обеспечения национальной безопасности, и мы принимаем все необходимые меры», — заявил Болтон.

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