Вашингтон, 21 августа, 2018, 03:58 — ИА Регнум. Проявить больше решительности в вопросе антироссийских санкций призвал британский министр иностранных дел Джереми Хант, сообщает Reuters.

Британский флаг

Выступая в Институте мира в Вашингтоне, Хант сказал, что Россия должна быть наказана за Крым и «отравление Скрипалей» более жестко. В этом вопросе страны Европейского союза должны поддержать США, считает британец.

«Сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше и призывает Европейский союз обеспечить, чтобы его санкции против России были всеобъемлющими», — сказал Хант.

Напомним, США вводят новые санкции в отношении России, аргументируя их так называемым делом Скрипаля, инициированным в Британии. «За Крым» США, а следом за ними и ЕС наложили на Россию санкции еще в 2014 году, причем европейский бизнес не раз заявлял о больших экономических потерях из-за этого антироссийского шага.