Москва, 21 августа, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Инспекторы ГИБДД Москвы будут проверять автомобили на наличие в них живых баранов во время празднования Курбан-байрама, заявил зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов агентству «Москва».

Бараны

Он подчеркнул, что подобные меры необходимы, чтобы предотвратить случаи забоя животных в городской черте и на территории дворов. В случае обнаружения животного в автомобиле, инспекторы напомнят водителям об этом запрете.

«Я считаю, что верующие не будут так поступать, как поступали люди пять-семь лет назад, когда привезли фуру с животными в Отрадное и начали забивать их напротив жилых домов. А на тех, кто захочет спровоцировать, думаю, правоохранители вовремя среагируют», — заявил Аббясов.

Он также подчеркнул, что среди верующих была проведена масштабная просветительская работа, чтобы они не забывали об этом запрете.

Напомним, день окончания хаджа (паломничества в Мекку) Курбан-байрам в этом году отмечается мусульманами 21 августа. В Москве в связи с праздником вход на станцию метро «Проспект Мира» временно будет закрыт.