Пекин, 21 августа, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Член Секретариата Компартии Китая и глава рабочего департамента Объединенного рабочего фронта Компартии Китая Йоу Цянь встретился в Пекине с внепартийной делегацией молодых японских политиков, возглавляемой членом японской политической партии Комэйто Кийохико Тоямой, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

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По словам Йоу, в 2018 году отмечается 40-летний юбилей подписания китайско-японского договора о мире и дружбе. Лидеры двух стран достигли важного консенсуса в вопросе улучшения и развития двусторонних отношений в духе этого договора. Китайская сторона намерена поддерживать дружественные обмены с ключевыми японскими политическими партиями, наращивая взаимное политическое доверие и обеспечивая позитивный вклад в улучшение и развитие китайско-японских отношений. Слова Йоу нашли одобрение со стороны Тоямы.

Напомним, что 12 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер Госсовета КНР Синдзо Абэ обменялись поздравительными телеграммами по случаю 40-летия со дня подписания китайско-японского договора о мире и дружбе.