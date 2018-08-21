Комрат, Молдавия, 21 августа, 2018, 03:41 — ИА Регнум. В Гагаузии отметили 28-ю годовщину создания независимой Гагаузской Республики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в мероприятиях участвовало руководство Гагаузии, а из Кишинева приехал президент Молдавии Игорь Додон.

Presedinte.md Игорь Додон и Ирина Влах в Комрате

Из числа дипломатов присутствовали представители посольств России и Турции в Молдавии. Председатель Народного собрания Гагаузии Владимир Кысса назвал день создания Гагаузской Республики «ярким примером беспрецедентной борьбы гагаузского народа за свою государственность». «Мы благодарны и Болградской дивизии, и друзьям из Приднестровья. Наш святой долг — быть верными зову предков, которые указали нам путь. Мы должны в своей повседневной жизни знать, что у нас есть родина на Буджакской земле», — приводит слова Кыссы комратское издание «Гагауз-инфо»

Башкан Гагаузии Ирина Влах заявила, что это поистине историческое событие, которое «позволило гагаузскому народу обрести свою государственность» в составе Молдавии. Влах призвала жителей автономии объединиться. «Мы должны объединиться не вокруг какого-то лидера или партии. Нам нужно объединиться вокруг гагаузского дома, вокруг жителей Гагаузии», — подчеркнула башкан.

По случаю годовщины провозглашения Гагаузской Республики поздравительный адрес в адрес руководства автономии направил председатель Верховного совета Приднестровья Александр Щерба. Послание было зачитано на мероприятии.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как Республика Молдова появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии и «волонтеров» из Румынии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР Болградской дивизии) и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства четыре года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».