Богородск, Нижегородская область, 21 августа, 2018, 03:24 — ИА Регнум. По факту пропажи девятилетней девочки Марии Люлиной в Нижегородской области заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Уголовное дело

Как сообщает ведомство, 20 августа около 11 часов в городе Борогодск Нижегородской области Мария Люлина ушла гулять с разрешения бабушки и не вернулась. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. В поисковых мероприятиях задействованы как сотрудники СК РФ, так и полиция, и силы МЧС. Девочку ищут также при помощи квадрокоптеров и водолазных групп.

Отмечается, что девочка ранее не уходила безвозвратно из дома, семья у нее считается благополучной, конфликтов в семье не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Дагестане пропала восьмилетняя девочка, которая ушла в магазин за хлебом и не вернулась. В поисках пропавшей девочки участвуют несколько тысяч человек, в том числе местные жители и сотрудники правоохранительных органов.

16 августа к поискам девочки подключился глава Чечни Рамзан Кадыров, отдавший соответствующее поручение министерству по национальной политике, внешним связям, печати и информации.