Берн, 21 августа, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Создатель первых в мире наручных кварцевых часов Рене Ле Культр скончался на 101-м году жизни в Швейцарии, сообщили члены его семьи изданию Arcinfo.

Tomasz Sienicki Наручные кварцевые часы

Первая модель таких часов Beta 1 была представлена Ле Культром в 1967 году на ежегодном конкурсе точности, который проводит Швейцарское общество хронометрии.

Рене Ле Культр является внуком одного из основателей известной швейцарской фирмы — производителя часов Jaeger-LeCoultre Жака-Давида Ле Культра.