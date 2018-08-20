Лондон, 21 августа, 2018, 02:51 — ИА Регнум. В Лондоне у станции метро Кингсбери произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека, сообщает The Sun.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Стрельба

Как сообщает полиция, стрельба произошла около 21:45 по местному времени. На место происшествия прибыли полицейские, которые обнаружили троих раненых. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Лондоне произошла перестрелка в районе Форест Гейт. Полиция сообщила о преследовании подозреваемых, пытавшихся скрыться от правоохранителей и начавших стрельбу по полицейским. В результате происшествия раненых не было, подозреваемые задержаны.