Москва, 21 августа, 2018, 02:55 — ИА Регнум. Обсуждение возможности обратного выкупа акций «Магнита» состоится 21 августа, пишет газета «Коммерсантъ».

W2020 Гипермаркет «Магнит»

Уточняется, что цель buyback — «обеспечение реализации долгосрочной программы мотивации группы».

По данным издания, это вызвало биржевой рост акций: 20 августа к 11:45 мск одна ценная бумага стоила 4155 рублей — подорожание составило 3,03%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале основной акционер ретейлера Сергей Галицкий продал свою долю в размере 138 млрд руб. ВТБ. В мае новым исполнительным директором сети назначена Ольга Наумова.

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