Вашингтон, 21 августа, 2018, 02:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал условия для отмены санкций против России в интервью агентству Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп заявил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки вопрос снятия санкций не поднимался, однако обсуждались вопросы безопасности на Ближнем Востоке, ситуация на Украине и вопросы строительства газопровода «Северный поток — 2».

Трамп заявил, что готов ослабить действие санкций в обмен на желание Москвы пойти навстречу Вашингтону по вопросам Сирии и Украины.

«Я бы рассмотрел этот вопрос, если бы они сделали что-нибудь хорошее для нас. А без этого я даже не собираюсь этот вопрос рассматривать», — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал новый пакет антироссийских санкций со стороны США недружественными и незаконными действиями американской администрации. По его словам, подобные шаги принесут вред международной торговле.