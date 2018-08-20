Вашингтон, 21 августа, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Большинство граждан США выступают за улучшение отношений с Россией, об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного американским институтом общественного мнения имени Гэллапа.

U.S. Air Force Флаг США

За улучшение отношений с Россией высказалось 58% респондентов, в то время как за более решительные действия против России — 36%. Авторы соцопроса отмечают, что в 1994 году за улучшение отношений с Россией высказалось 76%, а противников оказалось всего 20%.

Отмечается, что около двух третей жителей США внимательно следят за новостями о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. И 75% все же считают, что Россия вмешивалась в избирательный процесс.

Уверенных, что Россия ни при чем — всего 16%. При этом 53% внимательно следящих за новостями выступают за усиление дипломатического и экономического давления на Россию, а всего 38% выступают за улучшение отношений.

Также соцопрос отмечает, что больше всего склонны верить в «российский след» сторонники демпартии США — 78% из них уверены, что Россия якобы помогла Дональду Трампу победить. Среди сторонников республиканцев таких людей оказалось подавляющее меньшинство — всего 9%. При этом 58% сторонников республиканской партии все же считают, что Россия вмешивалась в выборы, однако существенного влияния на избирательный процесс это не оказало.