Киев, 20 августа, 2018, 23:55 — ИА Регнум. В течение суток 19 августа в водоемах Украины утонуло 20 человек, сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям 20 августа на официальном сайте ведомства.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

Всего с начала года жертвами происшествий на воде стали 946 человек, из них 93 ребёнка. Спасателям удалось сохранить жизнь 602 людям.

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