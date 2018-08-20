Ростов-на-Дону, 20 августа, 2018, 23:28 — ИА Регнум. Бывший депутат Законодательного собрания Ростовской области, а также экс-заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ попал в реестр лиц, уволенных из-за утраты доверия. Его имя в течение пяти лет будет храниться в федеральном чёрном списке, с которым можно ознакомиться на портале gossluzhba.gov.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В «списке коррупционеров» указано, что Владимира С. уволили в связи с утратой доверия.

ИА REGNUM сообщало, что расторгнуть договор с чиновником ростовскую администрацию обязал суд. Городской прокурор подал иск по итогам проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе в администрации. Надзорным ведомством было установлено, что бывшим чиновником «не были приняты меры по урегулированию конфликта интересов, связанного с исполнением должностных обязанностей в одной сфере деятельности с его сыном, возглавляющим группу управляющих компаний в Ростове-на-Дону».

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В чёрном списке также значатся имена трёх бывших чиновников Ростовской области, два из которых курировали сферу ЖКХ в Зверево и Донецке, старшего оперуполномоченного оперативного отдела ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, госинспектора Цимлянского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства и бывшего судебного пристава-исполнителя регионального управления Федеральной службы судебных приставов.