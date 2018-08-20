Украинский прокурор мечтает выкрасть Януковича из России
Киев, 20 августа, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Украины должны сделать все возможное для исполнения приговора, назначенного бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, заявил обвинитель по делу Януковича Руслан Кравченко 20 августа в эфире телеканала «Громадське».
Иван Шилов ИА REGNUM
Виктор Янукович
Прокурор не исключает возможности:
«Создать подразделение вроде «Моссада», например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину»
Напомним, как и предполагали адвокаты экс-президента, обвинение требует признать Януковича государственным изменником и дать ему пятнадцать лет тюрьмы.
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